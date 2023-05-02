Кургузов Семен Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кургузов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84004. КУРГУЗОВЪ, СЕМЕНЪ НИКОЛАевъ (онъ же Орловъ), 21 г. К. Ржевск. у., Младотудск. в., д. Иванищева; — З. Н. 2 уч. Новгородск. у., 17 Янв. 911, 16, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 113911, тюр. 8 м. Исп. 17 Янв. 911. | 909 148343 169 М.
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