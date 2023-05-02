Раткус Франц Францевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Раткус
- Имя
- Франц
- Отчество
- Францевич
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8152. РАТКУС ФРАНЦ ФРАНЦЕВИЧ, 25 л., Медынск. у., Троицк. в., с. Павлищево. Н. С. 2 уч. Медынск. у. Ст. ст. 81, 98, лиш. св. 1 г. Исп. 14 июня 923.
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