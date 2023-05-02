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Леонова Анастасия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонова
Имя
Анастасия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8042. ЛЕОНОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА, 32 л., Коломенск. у., Горск. в., д. Марковой. Московск. Губсуд. Ст. 85, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 окт. 923.

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