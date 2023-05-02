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Хруцкий Александр Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хруцкий
Имя
Александр
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140901. ХРУЦКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ ДМИТРІЕВЪ. Мщ. губ. г. Могилева, 12 л.; — Г. С. 1 уч. губ. г. Могилева 6 Окт. 909, 6, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родит. Исп. 20 Окт. 909.

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