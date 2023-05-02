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Зелинский Владислав Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зелинский
Имя
Владислав
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
02 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
Источник
Скан
Оригинальная запись
46884. ЗЕЛИНСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ ИВАновъ. К. Сохачев. у., гм. Шимановъ, д. Лешно, 20 л. — Варшав. С. П., 134, 135, 140, 149, 13 и 1692 У., тюр. 1½ г. Исп. 2 Апр. 905.

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