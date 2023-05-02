Зелинский Владислав Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зелинский
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46884. ЗЕЛИНСКІЙ, ВЛАДИСЛАВЪ ИВАновъ. К. Сохачев. у., гм. Шимановъ, д. Лешно, 20 л. — Варшав. С. П., 134, 135, 140, 149, 13 и 1692 У., тюр. 1½ г. Исп. 2 Апр. 905.
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