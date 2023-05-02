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Исангунсин Ахмадулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Исангунсин
Имя
Ахмадулла
Дата исполнения приговора
24 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
15545. ИСАНГУНСИН, АХМАДУЛЛА, 30 л. Гр. Орск. у., Киро-Кипчанск. в., д. Байназар; — Р. Т. г. Уфы. Взяточнич., пр. р. 1½ г. Исп. 24 июня 920.

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