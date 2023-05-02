Тис Андрей Вильгельмов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тис
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Вильгельмов
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 324
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99220. ТИСЪ, АНДРЕЙ ВИЛЬГЕЛЬМОВЪ (онъ же Тиге), 36 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Иркутск. у., Куядск. в., с. Захальскаго, рд. въ г. Ригѣ; — Красноярск. О. С., 19 Апр. 911, 133 и 1 ч. 1651 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 27005, арест. отд. 2½ г. Исп. 16 Іюня 911. | 905 8756 1642 У. | 900 109365 1655 У. | 902 17898 172 М. | 95 106373 1647 У.
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