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Ермаков Василий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермаков
Имя
Василий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
46703. ЕРМАКОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. К. Коломенск. у., в. и с. Мещерина, 18 л.; — Московск. О. С., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 29 Апр. 905.

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