Шаридзянов Галей Шашмарданович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаридзянов
- Имя
- Галей
- Отчество
- Шашмарданович
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30391. ШАРИДЗЯНОВ, ГАЛЕЙ ШАШМАРДАНОВИЧ, 24 л. Гр. Бирск. у., Калмыковск. в., д. Ст.-Бехмет; — П. С. 114 отд. стр. б-на войск. обор. ж. д. 5 арм. Хищение, лиш. св. 1 г., с зач. 36 д. пр. з. Исп. 12 июня 920.
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