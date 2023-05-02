Москвин Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Москвин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9323. Москвин Иван Михайлович, 34 л., Лысковск. у., Воротынецк. в., с. Покровского-Майдана, Ижегородск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 113, 180 п. "ж", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 19 февр. 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.