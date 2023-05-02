Бочкарев Павел Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бочкарев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130296. БОЧКАРЕВЪ, ПАВЕЛЪ ПАВЛОВЪ. Мщ. г. Златоуста, 18 л., рд. въ н. и с. Минкѣ, Златоустов. у.; — Златоустов. У. С. 18 Сент. 909, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 3 Окт. 909.
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