Клепалов Илья Осиезич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепалов Илья Осиезич

Клепалов Илья Осиезич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клепалов
Имя
Илья
Отчество
Осиезич
Дата исполнения приговора
19 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4324. КЛЕПАЛОВ ИЛЬЯ ОСИЕЗИЧ, 28 л., б. Екатеринбурск. г., Красноуфимск. у., Быковск. в. и с. Н. С. 4 уч. Красноуфимск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 10 м. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 19/І—24

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close