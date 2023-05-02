Клепалов Илья Осиезич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клепалов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Осиезич
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4324. КЛЕПАЛОВ ИЛЬЯ ОСИЕЗИЧ, 28 л., б. Екатеринбурск. г., Красноуфимск. у., Быковск. в. и с. Н. С. 4 уч. Красноуфимск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 10 м. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 19/І—24
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