Цулукидзе Владимир Соломонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цулукидзе
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Соломонов
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141009. ЦУЛУКИДЗЕ, ВЛАДИМИРЪ (Власій) Соломоновъ. Князь 35 л., Кутаисск. у., въ с. Намашеви; — Кутаиск. О. С., 115, 134, 135, 149, 152, 1 ч. 294 и 1 ч. 1666 У., арест. отд. 1½ г. Исп. въ Нояб. 909.
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