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Хомякова Александра Григорьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хомякова
Имя
Александра
Отчество
Григорьева
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
Источник
Скан
Оригинальная запись
140856. ХОМЯКОВА, АЛЕКСАНДРА (Маріанна) Григорьева (опа же Тутакъ). К. Любартовск. у., гм. Самокленски, с. Красенинъ, 53 л.; — М. С. г. Сѣдлеца 11 Дек. 908, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Дек. 908.

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