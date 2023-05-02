Хомякова Александра Григорьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хомякова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Григорьева
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140856. ХОМЯКОВА, АЛЕКСАНДРА (Маріанна) Григорьева (опа же Тутакъ). К. Любартовск. у., гм. Самокленски, с. Красенинъ, 53 л.; — М. С. г. Сѣдлеца 11 Дек. 908, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Дек. 908.
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