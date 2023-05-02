Андреев Степан Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 212. АНДРЕЕВ, СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ, 40 л. Гр. Малмыжск. у., Ципьинск. в., д. Средн.-Кушкети; — Н. С. 4 уч. Малмыжск. у. Изготовл. спиртн. напитк., лиш. св. 1½ г., с лиш. полит. пр. 3 г., по амнист. 2-ой годовщ. окт. револ. от лиш. св. освоб. Исп. 19 сент. 919.
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