Абражаев Федор Львов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абражаев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Львов
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129251. абРаЖАЕВЪ, ФЕДОРЪ львовъ. Мщ. г. Барнаула, 36 л., рд. въ в. и с. Старомъ-Вуакѣ, Бугульмин. у.; — М. С. 5 уч. Томск. у., 977 У., тюр. 2 м. Исп. 27 Авг. 909. | 906 33121 169 М.
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