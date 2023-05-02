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Абражаев Федор Львов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абражаев
Имя
Федор
Отчество
Львов
Дата исполнения приговора
27 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
129251. абРаЖАЕВЪ, ФЕДОРЪ львовъ. Мщ. г. Барнаула, 36 л., рд. въ в. и с. Старомъ-Вуакѣ, Бугульмин. у.; — М. С. 5 уч. Томск. у., 977 У., тюр. 2 м. Исп. 27 Авг. 909. | 906 33121 169 М.

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