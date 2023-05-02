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Щапова Александра Гавриловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щапова
Имя
Александра
Отчество
Гавриловна
Дата исполнения приговора
20 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
8385. ЩАПОВА, АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВНА, 55 л. Гр. Тайковск. у., Киберчинск. в., сл. Золотниковской-Пустынной; - Н. С. 6 уч. Суздальск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 20 июня 919.

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