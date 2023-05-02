Решетников Павел Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Решетников
- Имя
- Павел
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7033. РЕШЕТНИКОВ, ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л. Гр. Ижевск. у., с. Мостовое; — Н. С. 1 уч. Ижевск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 19 марта 921.
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