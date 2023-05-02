Анишевский Иван Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анишевский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 787. АНИШЕВСКИЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 23 л., Рд. в Каменец-Подольск. г., Чимиринск, в., д. Лубовка. В. Т. 18 стр. корп. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 13 сент. 924.
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