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Калиниченко Никита Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калиниченко
Имя
Никита
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
13 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
65275. Калиниченко, Никита Андреевъ. Мщ. г. Кіева, 17 л.; — М. С. 9 уч. г. Кіева, 169 и 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 13 Іюля 907.

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