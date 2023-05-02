Калиниченко Никита Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калиниченко
- Имя
- Никита
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65275. Калиниченко, Никита Андреевъ. Мщ. г. Кіева, 17 л.; — М. С. 9 уч. г. Кіева, 169 и 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 13 Іюля 907.
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