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Перегонцев Семен Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перегонцев
Имя
Семен
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
8594. ПЕРЕГОНЦЕВ СЕМЕН ПРОКОФЬЕВИЧ, 27 л., Ельнинск. у., Мархоткинск. в., д. Юшково Н. С. 5 уч. Ельнинск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 2 м. и пор. пр. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 30 декабря 923.

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