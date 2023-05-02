Перегонцев Семен Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перегонцев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 270
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8594. ПЕРЕГОНЦЕВ СЕМЕН ПРОКОФЬЕВИЧ, 27 л., Ельнинск. у., Мархоткинск. в., д. Юшково Н. С. 5 уч. Ельнинск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 2 м. и пор. пр. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 30 декабря 923.
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