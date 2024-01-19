Шальнева Минодора Константинова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шальнева
- Имя
- Минодора
- Отчество
- Константинова
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 651
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28710. ШАЛЬНЕВА, Минодора Константинова. Кр. Енотаев. у., Никольск. в., с. Голодяевки (чернораб.), 28 л.; род. того же у., въ с. Ветлянкѣ; приг. М. С. 2 уч. г. Астрахани, по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 18 Нояб. 1886 г.
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