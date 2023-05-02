Горяев Тюрбе
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горяев
- Имя
- Тюрбе
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2057. ГОРЯЕВ ТЮРБЕ, 34 л., Икицохуровск. улуса, Зюнгаровск. аймака. Калмыцк. Облсуд. Ст. ст. 95, 2 ч. 184, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 15/ХІ—24.
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