Орехов Яков Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орехов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 296
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 137069. ОРѢХОВЪ, ЯКОВЪ ГАВРИЛОВЪ. К. Слободск. у., Кайгородск. в., д. Найденовой, 20 л.;— 3. Н. 7 уч. Слободск. у. 1 Дек. 908, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Окт. 909.
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