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Фокеев Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фокеев
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
27 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
20065. ФОКЕЕВ, ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 40 л. Гр. Мелекесск. у., Моло-Кандалинск. в. и с.; — Н. С. 1 уч. Мелекесск. у. Спекуляц., лиш. св. 3 г., в т. ч. 2 г. условно. Исп. 27 авг. 920.

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