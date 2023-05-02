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Кобозев Григорий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кобозев
Имя
Григорий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
21713. КОБОЗЕВЪ, Григорій Михайловъ. Мѣщ. г. Корчи (рѣзчикъ камня), 32 л.; род. въ с. Вышневѣ, Бѣловск. в., Суджан. у.; приг. Керчен. Съѣзд. М. С., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 11 Дек. 1886 г.

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