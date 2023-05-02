Воробьева Елизавета Захаровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воробьева
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Захаровна
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2031. ВОРОБЬЕВА, ЕЛИЗАВЕТА ЗАХАРОВНА, 28 л. Гр. Кашинск. у., Лавровск. в., д. Вымла; — Н. С. 1 отд. 2 р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1½ г., с зач. 1 м. и 10 д. пр. з. Исп. 19 февр. 920.
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