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Мироненко Архип Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мироненко
Имя
Архип
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
48809. МИРОНЕНКО, АРХИПЪ ГАВРИловъ. К. Остерск. у., Семиполковск. в., с. Большой Дымерки, 28 л.; — З. Н. 3 уч. Остерск. у., 169, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 9 Іюня 905.

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