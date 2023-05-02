Мироненко Архип Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мироненко
- Имя
- Архип
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48809. МИРОНЕНКО, АРХИПЪ ГАВРИловъ. К. Остерск. у., Семиполковск. в., с. Большой Дымерки, 28 л.; — З. Н. 3 уч. Остерск. у., 169, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 9 Іюня 905.
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