Обьедков Никита Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Обьедков
- Имя
- Никита
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17741. ОБЪЕДКОВ, НИКИТА ДАНИЛОВИЧ, 22 л. Гр. Борисоглебск. у., Козловск. в. и с.; — Н. С. 9 уч. Борисоглебск. у. Убийство, лиш. св. 12 л. Исп. 15 марта 920.
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