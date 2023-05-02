Федин Михаил Наумович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Наумович
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 340
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13029. Федин Михаил Наумович, 32 л., Акмолинск. у., Революционн. в., с. Марьяновского. Акмолинск. Г. С. Ст. 16, 188, лиш. св. 1 г. 9 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 9/І—26.
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