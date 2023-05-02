Свиридов Петр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Свиридов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7451. СВИРИДОВ, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 28 л. Гр. Жиздринск. у., Песочинск. в. и с.; — Н. С. 2 уч. Брянск. р. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 27 авг. 921.
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