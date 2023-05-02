Кошлаков Афанасий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошлаков
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2100. КОШЛАКОВ, АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 50 л. Гр. Валуйск. у., Казинск. в. и с.;—Р. В. Т. Т Кавказск. окр. пут. сообщ. Должн. прест., лиш. св. 1 Г. Исп. 17 февр. 922.
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