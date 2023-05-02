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Серегин Иван Нинолаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серегин
Имя
Иван
Отчество
Нинолаевич
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7592. СЕРЕГИН, ИВАН НИНОЛАЕВИЧ, 30 л. Гр. Бобровск. у., Чесменск. в., с. Н. Березовки; — Н. С. 4 р. Бобровск. у. Конокрад, лиш. св. 2 г. Исп. 30 ноября 921.

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