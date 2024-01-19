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Рудковская Анна Никифорова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рудковская
Имя
Анна
Отчество
Никифорова
Дата исполнения приговора
16 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
68368. РУДКОВСКАЯ, АННА Никифорова. К. Овручск. у., Искоростьск. в., с. Немировки, 60 л.;—М. С. 1 уч. Бердичев. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Авг. 907. 

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