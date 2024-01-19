Коновалов Дмитрий Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коновалов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34982. КОНОВАЛОВЪ, ДМИТРІЙ МАКСИМОВЪ (Александровъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Жиздрин. у., Бутчинск. в., д. Лужницъ, 35 л., рд. т. же у. и в., въ с. Бутчинѣ; — Калужск. О. С., 2 п. 134, 135, 149 и 1654¹ У., арест. отд. 3½ г. Исп. 8 Янв. 908. | 904 14627 1654¹ У. | 99 11492 169 М. | 96 47802 170 М. | 93 35566 172 М.
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