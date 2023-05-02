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Кирин Иван Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирин
Имя
Иван
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
47384. КИРИНЪ, ИВАНЪ МАКСИМОВЪ. К. Петров. у., Ключевск. в., с. Полчаниновки, 17 л.; — М. С. 7 уч. Саратов. Город. окр. (во 2 р.), 11, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 15 Іюня 905.

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