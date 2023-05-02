Малинин Иван Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малинин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42743. МАЛИНИНЪ, ИВАНЪ РОМАНОВЪ. К. Томск. у., Елтайск. в., д. Мосикова, 35 л., рд. въ Утюжинск. у.; — Владивосток. О. С. 115, 134, 135 и 1 ч. 1655 У., по совок. съ приг. сего С отъ 3 Окт. 906 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 5 Дек. 906. | 904 43212 169 М.
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