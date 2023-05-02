Полушкин Сергей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полушкин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 554
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15553. полушкинъ, сергѣй ивановъ. К. Уфимск. у., в. и с. Катавъ-Ивановскаго, 21 г.; — Уфимск. О. С, 114, 152, 9 и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг. Г. С. 3 уч. г. Уфы, отъ 31 Дек. 907 г. и У. Чл. О. С. по 2 уч. Уфимск. у., отъ 31 Іюля 908 г. (тюр. 8 м.) и приг. сего С., отъ 20 Авг. 908 г. (9 и 3 ч. 309 У., арест. отд. 3 г. и 3 м.), арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 11 Окт. 908. | 905 83049 1140 У., по сов. съ приг., напеч. въ | 905 г. № 49769. | 904 44545 1701 М.
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