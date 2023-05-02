Корбкин Александр Артемьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корбкин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Артемьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6130. КОРБКИН АЛЕКСАНДР АРТЕМЬЕВИЧ, 19 л., Красноярск. у., Частоостровск. в., д. Дадоновой. Енисейск. Губсуд. Ст. 149, лиш. св. 4 г. Приг. вступил в закон. силу 15 мая 923.
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