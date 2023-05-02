Янюшкина Агафия Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янюшкина
- Имя
- Агафия
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 394
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15070. Янюшкина Агафия Ивановна, 55 л., Уфимск. к., Иглинск. в. и с. Н. С. 2 уч. Уфимск. к. Иглинск. в. и с. Н. С. 2 уч. Уфимск. к. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 21/І—26.
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