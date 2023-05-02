Ковыршин Павел Леонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковыршин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Леонов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133965. КОВЫРШИНЪ, ПАВЕЛЪ ЛЕОНОВЪ. К. Елецк. у., в. и с. Извалъ, 25 л.; — Г. С. 1 уч. г. Ельца 15 Окт. 909, 169 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Окт. 909.
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