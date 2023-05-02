Сабуткин Сидор Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сабуткин
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10793. Сабуткин Сидор Гаврилович, 44 л., Томск. окр., Мариинск. р., с. Керенска. Н. С. 6 уч. Каменск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. 9 м. П. в. з. с. 9/ІІІ—26.
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