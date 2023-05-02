Распутин Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Распутин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 498
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25903. РАСПУТИНЪ, Василій Ивановъ. Кр. Холмогор. у., Великодворск. в., Ракульскаго общ., д. Часовнической (слесарь), 37 л.; приг. М. С. Сухарев. уч. г. Москвы (во 2 р., см. 1875 г. № 8979), по 4 п. 14, 169, 5 и 8 п. 170 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 13 Янв. 1887 г.
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