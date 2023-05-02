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Коноплев Сергей Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коноплев
Имя
Сергей
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
01 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4905. КОНОПЛЕВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 36 л., Никольск. у., Повинск. в., д. Сивцово. Н. С. 4 уч. Никольск. у. Ст. 188, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. 6 м. Исп. 1 июня 923.

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