Акулова Елена Владимировна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акулова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Владимировна
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 180. Акулова Елена Владимиров., 58 л., Гдовск. у., Лыскатск. в., с. Рудно. Н. С. 2 уч. Гдовск. у. Ст. 101, л. с. 6 м. 19 сент. 927.
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