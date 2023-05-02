Прокопенков Никифор Леонтович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прокопенков
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Леонтович
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10122. Прокопенков Никифор Леонтович, 23 л., Стародубск. у., Юдиновск. р., д. Коробовки. В. Т. Чернофлот. Ст. ст. 1 ч. 9, 1 ч. 10 ПВП. 180 п. «д» УК, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 8/ІІІ—26.
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