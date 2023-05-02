Нигаматуллин Габиулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нигаматуллин
- Имя
- Габиулла
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5927. НИГАМАТУЛЛИН, ГАБИУЛЛА, 21 г. Гр. Малмыжск. у., Старо-Ильинск. в., д. Б.-Кукмар;—Н. С. 14 уч. Шадринск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 4 янв. 921.
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