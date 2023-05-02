Дмитров Василий Арсентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Арсентьевич
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3958. ДМИТРОВ ВАСИЛИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ, 41 г., 2-го Донск. окр., Котельниковск. в. Н. С. 4 р. 2-го Донск. окр. Ст. 140, пр. р. и пор. пр. 1 г. Исп. 2 мая 923.
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