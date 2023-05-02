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Жерихин Дмитрий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жерихин
Имя
Дмитрий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
29 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
46744. ЖЕРИХИНЪ, ДМИТРІЙ ФЕДОРОВЪ. К. Устюгск. у., Устье-Алексѣевск. в., д. Удачина, 40 л.; — З. Н. 7 уч. Никольск. у., 169 и 6 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 29 Мая 905.

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