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Сипягин Семен Христофорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сипягин
Имя
Семен
Отчество
Христофорович
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 313
Источник
Скан
Оригинальная запись
10736. СИПЯГИН СЕМЕН ХРИСТОФОРОВИЧ, 24 л., Ульяновск. г., Карсунск. у., Анненковск. в., д. Сергиевки. Ульяновск. Губсуд. Ст. ст. 157, 172, пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 26/ІХ—24.

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